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Eski kayınpederini pompalı tüfekle yaraladı

İstanbul'da bir kişi, eski kayınpederini sokak ortasında pompalı tüfekle üç el ateş ederek, bacağından vurup olay yerinden kaçtı.

İHA | 11.05.2019 - 19:24..
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Silivri'de kimliği öğrenilemeyen bir kişi, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen eski kayınpederi Koray C.’yi takip etmeye başladı. Varyemez Kahvesi mevkine kadar takip eden eski damat, Koray C.’nin karşısına çıkarak tartışmaya başladı.

Kısa süren tartışmanın ardından eski damat, eski kayınpederi Koray C.’yi pompalı tüfekle 3 el ateş ederek, bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Eski kayınpederini pompalı tüfekle yaraladı

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar dışarıya çıkınca gördükleri karşısında korku dolu anlar yaşarken, bazı vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Koray C., ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kaçan eski damadı yakalamak için çalışma başlattı.

Eski kayınpederini pompalı tüfekle yaraladı

Eski kayınpederini pompalı tüfekle yaraladı

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