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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine operasyon

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için güvenlik güçleri tarafından evine operasyon düzenlendi.

AA | 07.08.2019 - 18:43..
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Güvenlik güçleri, dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen Atambayev'in, başkent Bişkek'e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine baskın yaptı.

Atambayev'in evi ve etrafındaki yollar güvenlik kontrolüne alınırken, eski Cumhurbaşkanı'nın destekçileri polise karşı koydu.

YARALANANLAR OLDU

Güvenlik güçlerinin, Atambayev'in evi önünde nöbet tutan destekçilerine ateş ettiği ve olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, operasyonda sadece plastik mermi kullanıldığı belirtildi.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine operasyon

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