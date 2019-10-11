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Eski kıyafetlerini giyip dilenecekti, polis yakaladı

Taksim’de bir dilenci, inandırıcı olmak için üzerindeki kıyafetleri eskileriyle değiştirirken kameralara yakalandı. Polis, dilenci kadın hakkında işlem yaptı.

İHA | 11.10.2019 - 10:48..
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İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevrelerinde dilencilik yaptığı öğrenilen Ayşe Y. isimli kadın, Taksim metro istasyonunun alt geçit girişinde üzerindeki kıyafetleri değiştirirken görüntülendi.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ, DİLENMEYE BAŞLADI

Görüntülerde, Ayşe Y.’nin metro girişinde bulunan bir yürüyen merdivenin başında, yanında getirdiği çantanın içerisinden dilencilik yaparken kullandığı kıyafetleri çıkardığı anlar yer aldı. Büyük bir özenle adeta işe gidermişcesine hazırlanan kadın sık sık etrafı gözetleyerek kendisini takip eden kimsenin olup olmadığına baktı. Kadının eski kıyafetleri giydikten sonra dilenmeye başladığı görüldü.

Taksim’de dilenci kadın yeni kıyafetlerini çıkardı eskilerini giydi ViDEO

PARA CEZASI KESİLDİ

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insanların yanına giderek kendilerinden para isteyen kadın, turistlerin ve vatandaşların tepkisini çekti. Turistlerin, durumu polise bildirmesi üzerine polis destekli Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri, olay yerine geldi. Kadını dilenirken gören ekipler, kadının kimliğini kontrol etti ve ekip aracıyla Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Dilencilik yaparak haksız kazanç elde eden Ayşe Y. isimli kadına, kabahatler kanunu uyarınca 153 TL para cezası kesildi.

Eski kıyafetlerini giyip dilenecekti, polis yakaladı

DEFALARCA YAKALANDI, DİLENMEYE DEVAM ETTİ

Ayşe Y. isimli kadının daha önce de Taksim Meydanı'nda bulunan anıtın yanında kıyafetlerini değiştirdikten sonra dilenmeye başladığı, defalarca yakalanarak hakkında işlem yapıldığı, buna rağmen dilenmeye devam ettiği öğrenildi.

Eski kıyafetlerini giyip dilenecekti, polis yakaladı

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