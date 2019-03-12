Eski kocasını öldürtmek için adam tutan kadına 20 yıl hapis istemi

İstanbul Şişli'de, eski eş Müşteki Ahmet Ç., 26 Ekim 2018'de Anthill Rezidansı'na ait otopark içerisinde, park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı.

Tetikçi şüpheli Engin B., aracı içerisindeki Ahmet Ç.'yi hedef aldı, ilk kurşun arabanın camından sekti.

KURŞUN ISKALAYINCA İKİNCİ KEZ TETİĞİ ÇEKTİ

Bu kez tetikçi silahını aracın ön camına dayayarak, bir el daha ateş etti. Ancak Ahmet Ç. kendisini yana attı ve sol bacağından yaralandı. Bunun üzerine tetikçi şüpheli Engin B,. motosikletine binerek kaçtı.

ÜVEY KIZININ SEVGİLİSİ TARAFINDAN DA DARBEDİLMİŞTİ

Müşteki Ahmet Ç.'nin polise verdiği eşkaller sonucu tetikçinin, Engin B. olduğu tespit edildi. Ahmet Ç. ilk ifadesinde, 2017 yılında boşandığı eşinin önceki eşinden olma kızının sevgilisi tarafından darbedildiğini, başka husumetli olduğu kimsenin olmadığını söyledi.

EŞİNİ ÖLDÜRSÜN DİYE 1 MİLYON LİRA VERMİŞ

Müşteki Ahmet Ç. olaydan iki ay sonra verdiği ifadesinde ise eski eşinin, kendisini öldürmesi için 1 milyon TL'ye adam tuttuğunu, yaralı halde kurtulursa eski eşinin 400 bin TL vermek üzere anlaştığını ve 200 bin TL kapora verdiğini de beyan etti.

ŞÜPHELİ: ''BORCUM VAR DİYE PARAYI ALDIM AMA ÖLDÜRMEDİM''

Gözaltına alınan tüm şüpheliler, suçlamaları reddetti. Şüpheli Mehmet Emin M. ifadesinde, şüpheli Ahmet D.'nin kendisini İlknur Ö. ile tanıştırdığını, İlknur Ö.'nün kendisine eski eşinin yaralanması için 400 bin lira vereceğini, Ahmet D.'ye ise 100 bin lira verdiğini ifade etti. Bu paranın 75 bin TL'sini arkadaşı Ahmet D.'nin kendisine verdiğini ancak borcu olduğu için bu parayı aldığını, ancak herhangi bir olaya teşebbüs etmediğini söyledi.

"BEN KİMSEYE PARA VERMEDİM"

Şüpheli İlknur Ö. ise ifadesinde, eski eşi olan Ahmet'in vurulması olayını arkadaşından öğrendiğini, müşteki Ahmet 'in bilgilerinin yazılı olan kağıdı kendisinin yazdığını, yazının kendisine ait olduğunu, müşteki Ahmet Ç.ile boşanmadan önce kendisini aldatmış olduğu için bu kağıdı dedektife verdiğini, ancak eski eşinin öldürmesi için kimseye para vermediğini ileri sürdü.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, kendisiyle sadece bir kez karşılaştıklarını söyleyen şüpheli İlknur Ö. ile şüpheli Ahmet D.'nin telefon hatlarında yapılan incelemede, birden fazla görüştüklerinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede tetikçi Engin B.'nin yakalanamadığı ve şüpheli olan eski eş İlknur Ö.'nin olayı azmettirdiği söylendi.

20 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Şüpheliler Engin B. ve tutuklu şüpheliler İlknur Ö, Ahmet D. ve Mehmet Emin M. hakkında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan, 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheliler önümüzdeki günlerde, ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.