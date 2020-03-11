Eski model arabasına 100 bin TL harcadı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan müteahhit Şakir Karaoğlanoğlu, yaklaşık 9 ay önce 1960 model klasik otomobili hurda olarak yaklaşık 70 bin TL’ye satın aldı.

Klasik otomobillere ilgisi olan Karaoğlanoğlu, 60 yaşındaki aracını orijinale uygun olarak yaklaşık 8 aylık bir süre içinde yaklaşık 100 bin TL harcayarak kullanılabilir hale getirdi.

SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Şu an trafiğe uygun hale getirilen ancak bazı eksikleri bulunan otomobilini satmayı düşünmeyen Karaoğlanoğlu, aracını tamamladığında oğluna miras olarak bırakmayı düşündüğünü, satmayı istemediğini ifade etti.

"TÜRKİYE'DE PARÇALARINI BULMAK ZOR"

Daha önceden 76 model bir aracı olan ve onu restore ettiremediği için şimdi klasik otosunu satın alan Karaoğlanoğlu, “Daha sonra İstanbul’da bu araç denk geldik. Aracı hurda olarak çekme belgeli şekilde satın aldım. 8 aylık bir tamirat sürecinden sonra bu hale getirebildim. Eksiklerimiz var, Türkiye’de parçalarını bulmak çok zor, sıkıntı yaşıyoruz ama yavaş yavaş tamamlamaya devam edeceğim.” dedi.

"200 BİN LİRAYA BİTECEK"

170 bin lira maliyete yükselen aracına yaklaşık 35 bin lira daha ödeyeceğini aktaran Karaoğlanoğlu, “Zaten bu tarz araçları satmak için yapmıyoruz. Meraklı arkadaşlarımızla birlikte toparlıyoruz. Tam olarak restore edildiğinde 200 bin liraya bitecek gibi.” şeklinde konuştu.

"DÜĞÜN VE SÜNNET İÇİN İSTİYORLAR"

Özenle restore ettirdiği aracını satmayı düşünmediğini ve oğluna miras olarak bırakmayı hedeflediğini ifade eden Karaoğlanoğlu, “İnsanların tepkisi de çok güzel, düğünlere ve sünnetlere istiyorlar. İnsanlar bunu görünce genelde yola gidilmez diye düşünüyor, trafikte görünce de şaşırıyor, merak uyandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan aracın motorunun da orijinal olduğu belirtildi.