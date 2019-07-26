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Eski model Elizabeth Hoad köpeğiyle evleniyor

Elizabeth Hoad, hayatı boyunca 220 romantik ilişki yaşadı ve hiçbirinde mutlu sona gidemedi.

Haber Merkezi | 26.07.2019 - 07:48..
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'Sayfa kızı' denilen modellerden olan Elizabeth Hoad, mutlu sonla bitmeyen ilişkilerinin arından Golden Retriever cinsi köpeği Logan ile evlenme kararı aldı.

Eski model Elizabeth Hoad köpeğiyle evleniyor

49 yaşındaki Hoad, yaptığı açıklamada kararının nedenini ilişki geçmişinin pek parlak olmamasına bağladı.

2 KERE NİŞANLANDI

Hayatı boyunca 6 fark çöpçatanlık uygulaması kullandığını, 220 ilişki yaşadığını ancak bunların hepsinin kısa soluklu olduğunu belirten Hoad, iki kere nişanlandığını ve hiç evlenmediğini söyledi.

"ERKEKLERDEN VAZGEÇTİM"

1980'lerde dönemin popüler golf oyuncularından Steve Ballesteros ve ralli pilotu James Hunt ile de ilişki yaşadığını hatırlatan Hoad "Artık erkeklerden vazgeçtim" dedi.

Eski model Elizabeth Hoad köpeğiyle evleniyor

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