taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Eski ortağına kıraathane önünde kurşun yağdırdı

Kocaeli'de kıraathane önünde otururken eski ortağının silahlı saldırısına uğrayan şahıs ayağından yaralandı.

İHA | 27.07.2019 - 03:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Zübeydehanım Caddesi’nde, F.Ş. isimli vatandaş, bir kıraathanenin önünde arkadaşları ile otururken eski ortağı olduğu ve aralarında husumet olduğu iddia edilen M.A.E. bir otomobille caddeye geldi.

Eski ortağına kıraathane önünde kurşun yağdırdı

Eski ortağına kıraathane önünde kurşun yağdırdı

5 EL ATEŞ ETTİ

M.A.E., otomobilin arka penceresinden tabanca ile eski ortağına 5 el ateş etti. Kurşunlardan 2’si ayağına isabet eden F.Ş. kanlar içinde kalırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan F.Ş., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Saldırganın kimliğini tespit eden polis, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eski ortağına kıraathane önünde kurşun yağdırdı

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Eski ortağını vuran şahsın olay yerine gelme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobille olay yerine gelen şahıs ortağını vuruyor. Silah seslerini duyan mahalleli ise panikle kendilerini korumak için koşmaya çalışıyor.

Eski ortağına kıraathane önünde kurşun yağdırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

21
İstanbul Emniyeti'nde personel değişiklikleri

İstanbul Emniyeti'nde personel değişiklikleri

9
İtalya'da göçmen kurtaran sahil güvenlik gemisine yasak

İtalya'da göçmen kurtaran sahil güvenlik gemisine yasak

31
Buzullardaki erime, bilinenden 100 kat daha hızlı

Buzullardaki erime, bilinenden 100 kat daha hızlı

8
Selfie çektiği kayalıklardan düştü

Selfie çektiği kayalıklardan düştü

6
DEAŞ karşıtı koalisyon: Yanlışlıkla 1300 sivili öldürdük

DEAŞ karşıtı koalisyon: Yanlışlıkla 1300 sivili öldürdük

9
Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir