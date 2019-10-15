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Eski playboy modeli cumhurbaşkanı adayı oldu

Hırvatistan’da önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıklayan eski playboy modeli ve reality şov yıldızı, esrar kullanımını ve fuhuşu yasallaştırmayı vadetti.

Detay Haber | 15.10.2019 - 14:45..
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Hırvatistan gençliğinin oylarına talip olan 31 yaşındaki eski playboy modeli ve reality şov yıldızı Ava Karabatic, Instagram hesabı ve kişisel blogu aracılığıyla vaatlerini duyurdu.

ESRAR VE FUHUŞUN ÖNÜNÜ AÇACAK

İhracatı artırıp ithalatı azaltmayı hedefleyen, genç istihdamını geliştirme sözü veren ve Hırvatistan’ı Schengen ülkeleri arasına sokacağını söyleyen Karabatic’in, vaatleri arasında ilginç maddeler de yer aldı. Esrarı yasallaştırma sözü veren Karabatic, seks işçilerini güvende tutmak ve vergi gelirlerini artırmak için fuhuşu yasal hale getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Eski playboy modeli cumhurbaşkanı adayı oldu

Karabatic, ayrıca altı haftadan sonra kürtajı yasaklamayı da vadetti.

FİKİRLERİNİ SAVUNMAKTAN KORKMUYOR

Tıbbi amaçlı esrar kullanımına işaret ederek, ‘insanlar üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğunu’ savunan Karabatic, kürtaj yasağının pek çok kesim tarafından tepkiyle karşılanacağının farkında olduğunu ancak fikirlerini savunmaktan korkmadığını söyledi.

Eski playboy modeli cumhurbaşkanı adayı oldu

"DAHA FAZLA SEYREDEMEM"

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını neden koyduğunu da anlatan Ava Karabatic, “Politika benim ikinci aşkım. Ülkemin başına gelen tüm bu kötü şeyleri, daha fazla seyredemem. Genç insanlar, ülkeyi terk ediyor, doğum oranları düşüyor.” dedi.

Eski playboy modeli cumhurbaşkanı adayı oldu

'MÜKEMMELİM'

Karabatic, kendisini ‘Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı için mükemmel tercih’ olarak görüyor.

Eski playboy modeli cumhurbaşkanı adayı oldu

Eski playboy modeli cumhurbaşkanı adayı oldu

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