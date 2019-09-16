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Eski savcı Mehmet Murat Yönder'e 12 yıl hapis cezası

Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 16.09.2019 - 16:31..
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FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin, yargılanmasına devam edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski Yargıtay üyesi tutuklu sanık Mehmet Murat Yönder ile avukatı katıldı. Örgüt tarafından özel yetkili savcı yapıldığı, kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, ÇYDD gibi davaların soruşturma süreçlerini yürüttüğü ifade edilen Yönder, hakkındaki suçlamaları reddetti.

TANIK İFADELERİ KABUL EDİLMEDİ

Uydurma delillerle basit olayları abartarak, gece gözaltıları dahil tutuklama yapılması gibi haksız ve adil olmayan işlemleri yapan ekip içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Yargıtay'a üye seçildiği, üye seçildikten sonra da FETÖ mensuplarıyla bir araya gelerek toplantılara katıldığı belirtilen Yönder, aleyhindeki tanık ifadelerini de kabul etmedi.

BYLOCK KULLANMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

"Örgütün ceza daireleri sorumlusu eski Yargıtay Üyesi Muharrem Karayol'un altında grup sorumlusu olarak görev yaptığı" iddiasını da reddeden Yönder, tespite rağmen ByLock kullanmadığını öne sürdü.

12 YIL HAPİS CEZASI

Savunmaların tamamlanmasından sonra duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı. Sanık Mehmet Murat Yönder'in "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak, 12 yıla çıkarıldı.

İNDİRİM YOK, TEMYİZ VAR

Önder'in cezasında, yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanmadı. Sanığın aldığı ceza göz önünde bulundurularak, tahliye talebi de reddedildi. Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

TÜRKAN SAYLAN'IN EVİNDE ARAMA YAPTIRMIŞTI

Firari eski savcı Zekeriya Öz ile Ergenekon soruşturmasını yürüten Yönder, soruşturma kapsamına ÇYDD'yi sokarak, derneğin Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın İstanbul'daki evinde sabaha karşı arama yaptırmıştı. Saylan'ın kanser hastası olması nedeniyle arama ve gözaltı işlemleri, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

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