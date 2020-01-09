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Eski sevgili dehşeti kamerada

Avcılar’da bir süre önce ayrıldığı sevgilisiyle tekrar barışmak için görüşme talep eden şahıs, eski sevgilisinin bir erkek ile buluşmaya gelmesiyle deliye dönerek ortalığı birbirine kattı.

İHA | 09.01.2020 - 09:34..
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde sevgili oldukları öğrenilen çift, yaklaşık bir hafta önce aralarında geçen tartışma nedeniyle ayrılık kararı aldı.

SON KEZ GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ

Bu durumdan memnun olmayan adam, barışmak için defalarca görüşme talep ederken, genç kız ise barışma isteğini kabul etmedi. Bir süre sonra genç kız eski erkek arkadaşının, ısrarlarına dayanamayarak son kez görüşmeyi kabul etti.

Avcılar’da eski sevgili dehşeti kamerada ViDEO

BAŞKA BİR ERKEĞİ GÖRÜNCE DELİYE DÖNDÜ

Çift, Avcılar'da bir kafede buluşmak için sözleşti. Görüşme talebini kabul eden genç kız, eski erkek arkadaşının kendisine zarar verebileceğini düşünerek yanında bir arkadaşıyla birlikte kafeye gitti. Ancak eski kız arkadaşının görüşmeye yanında bir erkekle geldiğini gören şahıs, deliye dönerek ortalığı birbirine kattı.

Eski sevgili dehşeti kamerada

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Önce sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıs, eski sevgilisinin yanında gelen erkeği, tekme ve yumruklarla darbederken, o anda eski sevgili ise fenalaştı. Genç kızın fenalaştığını gören çevredeki esnaflar, kafenin içine alarak genç kızı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada içeriye giren öfkeli eski sevgili ile genç kız arasında kavga başladı.

Eski sevgili dehşeti kamerada

BU KEZ GENÇ KIZA YÖNELDİ

Genç kızın, “Seni istemiyorum, git buradan” demesiyle çılgına dönen adam, kızı yumruklamaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olayın büyümesi engellendi. Polis ekiplerini arayan kız, eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, her iki şahsı alarak polis merkezine götürdü.

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