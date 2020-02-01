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Eski sevgili sokak ortasında kurşunladı

İzmir'de 38 yaşındaki kadın, işe gitmek için yürüdüğü sırada karşına çıkan eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın, tedaviye alınırken, eski sevgili kaçtı.

DHA | 01.02.2020 - 14:39..
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İzmir'in Buca ilçesi Yenigün Mahallesi'nde yaşandı. işe gitmek evden çıkan 38 yaşındaki S.B.'nin yolu, eski erkek arkadaşı A.B. tarafından kesildi.

Eski sevgili, genç kadını, sokak ortasında tabancayla kurşunladı.

Eski sevgili sokak ortasında kurşunladı

AĞIR YARALANDI

Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, A.B. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan S.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eski sevgili sokak ortasında kurşunladı

Polis, kaçan A.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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