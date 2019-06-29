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Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Güney Kıbrıs'ta Petros Papandoniu, tartıştığı ve intihar edeceğini söylediği eski sevgilisi Sofia Zinonos'u öldürdükten sonra canına kıydı.

DHA | 29.06.2019 - 23:27..
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Dün gece saatlerinde, Limasol ilçesindeki Ayias Filas atış alanınA giden Petros Papandoniu (35), tartıştığı eski sevgilisi Sofia Zinonos'u (26) arayıp, intihar edeceğini söyledi. Zinonos, eski sevgilisini intihardan vazgeçirmek için atış alanına gitti.

Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

İNTİHARDAN VAZGEÇİRMEK İSTERKEN VURULDU

Zinonos, Papandoniu'yu ikna etmeye çalışırken, iddiaya göre ikili arasında tekrar tartışma çıktı. Papandoniu, yanındaki av tüfeğiyle Sofia Zinonos'a iki el ateş açtı. Zinonos, tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada  Petros Papandoniu aynı tüfekle kendini vurdu.

Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Atış alanına sabah saatlerinde gelenler, iki kişinin kanlar içinde hareketsiz halde yattığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Petros Papandoniu ve Sofia Zinonos'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

"BİR TRAJEDİ"

Olayla ilgili çalışma başlatılırken, açıklama yapan Limasol polis şefi Ioannis Sotiriadis, "Bu bir trajedi" dedi.

Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

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