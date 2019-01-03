B.D., aldığı alkolün etkisiyle, eski kız arkadaşının ev arkadaşına mesaj attı.
Daha sonra mesaj attığı kızın erkek arkadaşıyla, 1. Murat Mahallesi'nde bir işletme önünde buluşan B.D., tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletmede garson oldukları belirlenen yaklaşık 10 kişi, B.D.'yi darp etti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kavga anını bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
Görüntülerde B.D.'yi kovalayarak ve darbederek yere düşüren grubun, zaman zaman tekme ve yumruklarla vurdukları görülüyor. Bir süre darbedilen B.D.'yi ayağa kaldıran gruptan birkaç kişi, bir süre görüşmeleri sonrası B.D.'yi yeniden darbetmeye başlıyor. B.D. daha sonra kaçarak uzaklaşıyor.
Eski sevgilisinin arkadaşına mesaj atınca dayak yedi VİDEO
ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayın ardından darbedildiğini ileri süren B.D, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.