Eski sevgilisinin arkadaşına mesaj atınca dayak yedi

1 Okullara kar engeli Hakkari ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Çanakkale, Kahramanmaraş gibi il ve ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

2 Beşiktaş taraftarından Burak transferine tepki Beşiktaş kafilesi bugün kamp için Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı bir grup taraftar, Burak Yılmaz transferini protesto etti.

3 2 gündür yağan yağmur Acısu Deresi'ni taşırdı Antalya'da 2 gün boyunca aralıksız süren yağmur sonrası taşan dere, villalarda su baskınına neden oldu.

4 1980 - 1990 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları Türk sineması ne zaman ve nasıl başladı? Türk sinemasının geçiş dönemi olarak kabul edilen 1980-1990 yılları arasında hangi romanlar filme uyarlandı?

5 Selin Şekerci ve Caner Cindoruk barıştı Ünlü oyuncular Caner Cindoruk ve Selin Şekerci, yeniden bir araya geldi. Geçtiğimiz aylarda ayrılan çift, yılbaşını Atina’da birlikte geçirdi.

6 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul için bir uyarı yayınladı. Gün boyu devam eden yağışların yerini, gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının alacağı açıklandı.