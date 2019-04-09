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Eski sevgilisinin düğününü basan Çinli kadın

Çin'de bir kadın, eski erkek arkadaşının düğününe gelinlikle gidip, töreni bastı.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 14:06..
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Damadın gelini sahnede öpmek üzere olduğu anlarda salona giren eski sevgili olay çıkardı.

Damada 'bu benim suçumdu' diye bağıran Çinli kadın, eski erkek arkaşına evlenme diye yalvarmak için sahneye diz çöktü.

SALONA GELİNLİKLE GİRİP 'EVLENME' DİYE AĞLADI

Çin'deki bir düğünde çekilen bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eski sevgilisinin düğününü durdurmak isteyen kadın, gelinlikle salona girerek damada yalvarmaya başladı.

Hayretler içinde neler olduğuna inanamayan eşi ise başta sakin kalmaya çalışsa da, daha sonra sinirlerine hakim olamayarak salonu terk etti.

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle basan Çinli kadın


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