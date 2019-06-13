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Eski sevgilisinin otomobilini kundaklattı, serbest kaldı

Kağıthane'de, eski sevgilisinin aracını kundaklattırdığı iddiasıyla aranan şüpheli ve kundakçı yakalandı. Polisin yakaladığı iki şüpheli serbest bırakıldı.

DHA | 13.06.2019 - 16:07..
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İstanbul Kağıthane'de bir otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakıldı. Alev alev yanan otomobil, vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GÖNÜL İLİŞKİSİ BİTTİ, ARABASINI YAKTIRDI

Otomobilin sahibi Nuray Ö., polise daha önce gönül ilişkisi olduğu 40 yaşındaki Ayhan A.'dan şüphelendiğini söyledi. Ayhan A.'nın otomobilini sattırmak istediğini ve kendisinin otomobilini satmadığı için ayrıldıklarını belirten Nuray Ö.'nün ifadesi üzerine polis çalışma başlattı.

Eski sevgilisinin otomobilini kundaklattı, serbest kaldı

BAŞKASINA YAKTIRDIĞINI KABUL ETTİ

Ekipler, aynı gün Ayhan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Ayhan A.'nın 20 suç kaydı bulundu. Ayhan A., yangını Afganistan uyruklu 26 yaşındaki Usman K.'ye yaptırdığını itiraf etti. Polis ekipleri kısa süre içerisinde Usman K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski sevgilisinin otomobilini kundaklattı VİDEO

OTOMOBİLİN YAKILMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, aracın park edildiği sokağa gelen otomobilin bir kişiyi bırakarak olay yerinden uzaklaştığı, bir şüphelinin de girdiği otomobili yakıp olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

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