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Eski sevgilisinin saldırısına uğrayan kız konuştu

Rize'de eski sevgilisinin bayıltana kadar dövdüğü Rabia T., gerçekleri açıklayarak "Eski sevgilim beni boğarak öldürmek istedi" dedi.

DHA | 29.07.2019 - 14:51..
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Rize'de geçen hafta cuma günü Besim Güngör, 18 yaşındaki eski sevgilisi Rabia T.'yi bayıltana kadar dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle bayılan kızı, çevre sakinleri kurtardı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan saldırgan kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı. Ancak saldırgan, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Eski sevgilisinin saldırısına uğrayan kız konuştu

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Rize'de geçtiğimiz günlerde oturduğu binanın önünde 24 yaşındaki Besim Güngör tarafından bayılana kadar dövülen 18 yaşındaki Rabia T., yaşadığı korku dolu anları anlattı.

BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Apartmana girdiği sırada saldırganla burun buruna geldiğini söyleyen Rabia T., "Önce elleriyle boğazımı sıktı, beni boğuyordu. Beni öldürmek istedi. Ben kendimi dışarı attım. Kendimi dışarı atmasaydım beni boğarak, öldürecekti." dedi.

Eski sevgilisinin saldırısına uğrayan kız konuştu

TEHDİT EDİYORDU

Besim Güngör ile 3 yıldır görüşmediklerini söyleyen Rabia T., "Ama o ısrarla benimle arkadaş olmak istiyordu. Saplantı haline geldi. Ben kaçmaya çalıştıkça o üzerime geldi. Ben telefonla ve sosyal medyada engelledikçe, o bir yolunu bulup bana ulaşmaya çalıştı. Uyuşturucu madde kullandığını duymuştum. Bunu duyunca ben ondan ayrılmak istedim. Beni tehdit ediyordu. Ben de onu engelledim ve hiçbir şekilde görüşmüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Onun için saplantı haline gelmiştim. Evin altına nasıl geldi, anlamış değilim. Buluşurken kalabalık ortamları seçerdim. Çünkü onu tanıyordum. Bana zarar verebileceğinden endişe ederdim." diye konuştu.

Eski sevgilisinin saldırısına uğrayan kız konuştu

"SERBEST KALDIĞINI DUYUNCA ŞOK YAŞADIM"

Saldırganın serbest kaldığını duyunca ikinci bir şok yaşadığını ifade eden Rabia T., "Serbest kalmasına inanamadım. Niye serbest kaldığına dair bir fikrim yok. Bayıldıktan 5-6 saat sonra, hastanede kendime geldim. Karakola gittim. O gün nezarethanedeydi. Hakim onu bırakmış. Biz de şok olduk. Sonra itiraz edildi ve tutuklandı. Şikayetçiyim. Cezasını çeksin." diye konuştu.

Fırında çalışan Beyhan Yılmaz adlı kadının o anda fırına girdiği için çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Rabia T., "Fırında çalışan kadına yönelik suçlamalar yapıldı. O kadının bu işle hiçbir ilgisi yok. Kadın benim geldiğimi görmedi. Telefonu çalınca fırının içine girdi. O da bana çok üzülmüş. Kaç gündür uyuyamıyor. Ben onun rüyalarına giriyormuşum. Onun bir suçu yok." dedi.

Eski sevgilisinin saldırısına uğrayan kız konuştu

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