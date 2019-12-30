Eski Süper Lig kalecisi hastanede dehşet saçtı

İstanbul Beylikdüzü'nde hastaşanan oğlunu hastaneye getiren eski süper lig kalecisi İbrahim Hasançebi, hastane çalışanları ücret bilgilendirmesi yaptığı sırada deliye döndü.

HASTANE ÇALIŞANINA SALDIRDI

Sinirlerine hakim olamayan öfkeli baba‘Bana paradan bahsetme oğlumu iyileştir’ diyerek, vezne önünde bulunan butonu kaldırıp kadın çalışanlara vurmaya çalışarak ortalığı birbirine kattı.

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MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN DOKTORU DARBETTİ

Bu yaşananları gören nöbetçi acil servis doktoru Kemal T. babayı sakinleştirmek için yanına geldiği esnada yumrukların hedefi oldu. Sinirden gözü dönen Hasançebi, acil servis doktoruna saldırarak darbetti.

Hastane çalışanları araya girerek doktoru Hasançebi’nin elinden kurtarmaya çalıştı. Hasançebi bu sırada hakaret ve tehditlerine devam etti.





ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Hastane çalışanları, yaşanan olayın ardından polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek saldırganı sakinleştirdi. Doktor ve hastane çalışanlarının ise Hasançebi’den şikayetçi olmadığı öğrenildi.



