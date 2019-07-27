Eski traktörlerle koleksiyon yapıyor

Sivas’ın tanınan esnaflarından Mahmut İlhan Korkmaz, antika traktör koleksiyonu ile dikkat çekiyor.

25 YIL BOYUNCA TRAKTÖR BİRİKTİRDİ

56 yaşındaki esnaf, son 25 yılda topladığı traktörlerine gözü gibi bakıyor. En büyük tutkusu, hurda halde satın alıp büyük paralar harcayarak çalışır duruma getirdiği traktörleri ile zaman geçirmek. Traktörleri arasında en değer verdiği ise 1942 model olan traktör.

HER BİRİ İÇİN 150 BİN TL HARCADI

Bu traktörün en büyük özelliği, 1948 yılında ABD’nin Marshall yardımları adı altında Türkiye’ye hibe ettiği traktörlerden bir tanesi olması. Her bir traktörün çalışır hale gelmesi için yaklaşık 150 bin TL harcadığını belirten Korkmaz, “Bu traktör Marshall yardımıyla Amerika’dan gemiyle gelen traktörlerden birisidir. Benim dedem Ali Akcan; Yıldızeli ilçesinin büyük bir çiftçi ailesidir. Biz çocukluğumuzda bu traktör ile tarla işlerimizi gördük. Onun üzerinde büyüdük. Benim, dedemin, dayılarımın hepimizin üzerinde teri var. Benim için çok değerlidir. Ben onu çalışır hale getirdim. Ama diğer traktörleri daha sonra aldım.” ifadelerini kullandı.

Marshall yardımı traktöre gözü gibi bakıyor İZLE

HOBİ HALİNE GELDİ

Korkmaz, traktör koleksiyonunun kendisinde hobi haline geldiğini ifade ederek, “Benim için en büyük mutluluk, bunların demir çelik fabrikasında eriyip kaybolmasını engellemek. Bizden sonrakiler de tanısınlar.” dedi.

TARIM MÜZESİ HAYALİ

Elindeki traktörlerin en gencinin 1950 model olduğunu ifade eden Korkmaz, “İçerlerinde 1942, 48 ve 50 model olanlar var. O zaman bu teknoloji onlarda varmış bu zamana kadar sapasağlam gelmiş. Bende bunu devam ettiriyorum. Herkesin gelip ücretsiz gezebileceği tarım müzesi oluşturmak isterim. Hayalim var." diye konuştu.