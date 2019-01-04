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Eski tren yoluna giren şoförün aracı köprüde asılı kaldı

Samsun'da eski tren yolu köprüsünü kullanarak Kirazlık deresini geçmeye çalışan Ayşenur Y. yönetimindeki otomobil, tramvay ve tren yolu köprüleri arasında asılı kaldı.

DHA | 04.01.2019 - 23:56..
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Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesinde eski tren yolu köprüsü üzerinde meydana geldi. Ayşenur Y.(32), yönetimindeki 55 JN 363 plakalı otomobili ile eski tren yolunu kullanarak Kirazlık deresini geçmek istedi.

Eski tren yoluna giren şoförün aracı köprüde asılı kaldı

DEREYE DÜŞMEDEN KÖPRÜDE ASILI KALDI

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, dereye düşecekken  tren ve tramvay yolu köprüleri arasında asılı kaldı.

Eski tren yoluna giren şoförün aracı köprüde asılı kaldı

Otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran Ayşenur Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye götürürken olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri ise otomobili asılı kaldığı yerden yola çekti.

Eski tren yoluna giren şoförün aracı köprüde asılı kaldı

Eski tren yoluna giren şoförün aracı köprüde asılı kaldı

Eski tren yoluna giren şoförün aracı köprüde asılı kaldı

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