Eski tren yoluna giren şoförün aracı köprüde asılı kaldı

Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesinde eski tren yolu köprüsü üzerinde meydana geldi. Ayşenur Y.(32), yönetimindeki 55 JN 363 plakalı otomobili ile eski tren yolunu kullanarak Kirazlık deresini geçmek istedi.

DEREYE DÜŞMEDEN KÖPRÜDE ASILI KALDI

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, dereye düşecekken tren ve tramvay yolu köprüleri arasında asılı kaldı.

Otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran Ayşenur Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye götürürken olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri ise otomobili asılı kaldığı yerden yola çekti.