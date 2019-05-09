Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan hayatını kaybetti

1997 yılında, 20 yaşındayken Çağla Şıkel’in birinci olduğu güzellik yarışmasında üçüncülüğü kazanan Nilay Ceylan, (44) sakin bir hayatı tercih etti.

Annesiyle Çatalca Ormanlı köyünde yaşayan ve tasarladığı takıları internet üzerinden satarak geçimini sağlayan Ceylan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ESKİ TÜRKİYE GÜZELİ DEFNEDİLDİ

Eski Türkiye güzelinin cenazesi dün köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzere babasının yanına defnedildi. Ormanlı köyünde Ceylan’ı tanıyan komşularından bir esnaf, “Kendisini tanıyordum müşterimdi. Arada bir ekmek alıyordu buradan mezarlığa gidiyordu. Görüşmüşlüğümüz vardı, iyi insandı. Mezarlığı babasının yanında" dedi.











