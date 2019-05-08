Harry ve Meghan'ın bebeği ilk kez kamera karşısında

Seyfi Diker: Çıkarken düşmem sinir krizine girmeme neden oldu

1 Şanlıurfa'da 3 aylık ikiz kardeşler ölü bulundu Fatoş ve Ramazan Yedikardeş'in ölen çocukları sağlık ekiplerine teslim edilirken, aynı çift daha önce de 4 çocuğunu kaybetti.

2 Eski YSK üyesi İbrahim Zengin'e FETÖ'den 12 yıl hapis Yargıtay 9. ceza dairesi eski yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'i FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

3 Samsun'da ete zam gelince balık fiyatları düştü Et ve tavuk fiyatlarının artmasına karşılık, başta çupra olmak üzere birçok balık türünde fiyatlar düştü.

4 Halk otobüsündeki tartışma karakolluk oldu Antalya'da halk otobüsünün ön kapısında beklediği için uyarılan, İsviçre kimliği de bulunan çifte vatandaş Seda Yavaş, yolculara, "Barbarsınız" dedi.

5 Yavru sansarlar DKMP'nin korumasında Anneleri tarafından terk edilen 4 günlük iki kaya sansarı, vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunarak Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

6 Çocuklarının elindeki tüfekten çıkan saçma babayı öldürdü Gaziantep’te çiftlik bekçiliği yapan bir kişi, çocukların oynarken tetiğine dokunduğu havalı tüfekten çıkan saçmanın vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.