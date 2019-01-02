Eskişehir her zaman genç

Elimizdeki anahtar kelimeler; “Öğrenci şehri”, “Porsuk'ta kahvaltı”, “Herkes bisiklet kullanıyormuş.” Bir İç Anadolu şehri olsa da Eskişehir’in sokaklarında gezerken, kendinizi kimi zaman Venedik’te kimi zaman Moskova’da gibi hissediyorsunuz. Şehri; Amsterdam'dan bir görüntüye sokmuş Porsuk Çayı'nı, karlarla kaplı devasa şehir parklarını, kitap kafelerini, hatta birbirini hiçbir şekilde bunaltmayan ve baskılamayan insan manzaralarını gördükçe buraya iyice alışıyorsunuz. Ben iki günde o kadar alıştım ki; “Üniversiteyi burada mı okusaydım acaba?” diye düşünmedim değil.

Aslında buraya gelmemdeki ilk amaç, hızlı trene binmekti. Eskişehir'e, İstanbul’dan kalkan hızlı trenle yaklaşık olarak 2 saat 30 dakikada ulaşıyorsunuz. Oldukça da konforlu bir yolculuk sizi bekliyor. Trendeki koltukların yarısı ters, yarısı düz. Artık şansınıza. Eskişehir’de tren garı, o kadar şehrin içinde ki her yere ulaşımı yürüyerek sağlayabiliyorsunuz. Yürümeyi sevenler için problem olacağını düşünmüyorum. Sanırım Türkiye'de gördüğüm birçok şehirden daha çok, Avrupa şehirlerine benziyor Eskişehir. Tam bir gençlik ve moral kaynağı burası. Çevredeki birçok şehirden de hafta sonları gezmek için geliyor insanlar, aynı benim gibi.

HIZLI TRENLE 2 BUÇUK SAAT

Trende bir vagon, yemek vagonu olarak ayrılmış, burası trenin restoranı. Yemek vagonunu, yemekli vagon ile karıştırmayın, o ayrı bir şey. Yemekli vagonun içinde yemek satışı yok, sadece daha önce bilet seçerken “yemekli” seçtiyseniz burada koltuğunuza yemek servisi yapılıyor.

Yemek vagonu ise trende yemek satışının yapıldığı yer, bir nevi bir büfe gibi düşünün, satın alabileceğiniz belli yiyecekler var.

Yemek vagonunda, her gün etli ve tavuklu yemek olarak 2 çeşit yemek veriliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi yemekler, pek öyle ahım şahım değil, ama en azından doyurucu. Ayrıca bir araba ile vagon vagon gezip, çay kahve de satıyorlar. Sandviç, abur cubur tarzı şeyleri alıp, koltuğunuzda yiyebiliyorsunuz, ancak yemekleri, yemek vagonunda yemek zorundasınız. Sadece yemekli vagondan yer aldıysanız, yemeğinizi yerinizde yiyebilirsiniz. Ben, 2 buçuk saat boyunca kar manzarasını izleyerek gittim, küçük bir Eskişehir ekspresi tadında harika bir yolculuktu.

KONAKLAMAK İÇİN MERKEZE YAKIN BİR YER SEÇİN

Konaklama için benim önerim; Haller Gençlik Merkezi’ne yakın bir yerde kalmak. Buraya yakınsanız birçok yere yürürsünüz ve istediğiniz eğlence mekanına kolayca geçebilirsiniz. Üstelik Eskişehir Gar’ı da buraya çok yakın. Böylece trenden inip, direkt otelinize eşyaları bırakıp yürümeye başlarsınız.

Ben, kalacağım yeri önceden rezervasyonla halletim, film platolarına benzeyen bir sokakta; loş sarı ışıklar, lapa lapa kar ve boydan boya cam: Tepebaşı’nda kaldım.

KESİNLİKLE KAR YAĞARKEN GİDİN

Bence Eskişehir’de gezmek için 2 tam gün yeterli. İlk gün şehir merkezinde görülecek yerler görülür, ikinci gün ise parklara vakit ayrılır. Akşamında ise Barlar Sokağı çok erken saatte kapandığı için sadece kar yağışısında, yürümeyi tercih ettim. Barlar Sokağı'nda alacağım tatdan daha iyiydi.

ES! ES! ES! Kİ! Kİ! Kİ!, ESKİ! ESKİ! ES!…

Eskişehir’de, taksiye sakın para vermeyin. Her yere yürüyerek ya da tramvayla çok kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Ben, iki gün boyunca sadece yürüdüm. Eğer yürümem diyorsanız, gardan çıkıp sola dönüp İstasyon Caddesi'nden, Doktorlar (İsmet İnönü) Caddesi'ne kadar 200 metre yürüyün. Caddede sağa doğru biraz yürüyünce tramvay istasyonunu göreceksiniz. Etraftaki büfelerden birinden de tek binişlik tramvay kartınızı aldıktan sonra, otogar yönüne giden ilk gelen tramvaya binin, sonra istediğiniz durakta inin, en fazla 20 dakikanızı alacak.

Eskişehir Tren Garı'ndan sonra gideceğiniz ilk durak Espark oluyor. Çok eskiden Kiremit Fabrikası olarak işletilen bu küçük ve şirin alışveriş merkezinde, her şey olmasa da-aradığınız çoğu şeyi bulabiliyorsunuz. Sonrasında, renkli tabelalarla ilerliyorsunuz şehrin içinde. Yılmaz Büyükerşen'in emekleriyle canlanan, eskiden Tarihi Sebze Hali olarak hizmet veren şimdilerdeki adıyla Haller'e uğramadan olmaz.

ŞEHRİN TARİHİ MERKEZİ ODUNPAZARI

Odunpazarı bölgesine ilk adım attığımız anda, birbirinden güzel ve otantik tarihi evler bizleri selamlıyor. Bir süredir devam eden restorasyon çalışmaları ile evler, ilk günkü görünümlerine kavuşmuş durumda. Osmanlı sivil mimarisinin, muhteşem örneklerinden olan bu evlerle dolu sokaklarda yürümek, insanı adeta zamanda yolculuğa çıkartıyor. Eğer gezi boyunca zaman sıkıntınız yoksa, gün boyu bu muhteşem evlerin ve sokakların fotoğraflarını çekmek bile sizlere ayrı bir keyif verir.

HAYATTAKİ ŞANSIM: BARLAR SOKAĞI KAPALIYDI

Doktorlar Caddesi’nin bir arka paralelindeki “Vural Sokak” ise “Eskişehir Barlar Sokağı” olarak biliniyor. Gece geç saatlere kadar eğlencenin merkezi burası zannederdim ama saat 01.00’de her yer kapanmıştı. Hava şartlarından olsa gerek, eğlence erken bitmişti, ben de buna istinaden kar yağışında yürüyürüp, sokakları keşfettim. “Doktorlar” ın hemen arkasında “barların” olması bana biraz manidar geldi doğrusu. Barlar Sokağı'nın başında da başka bir manidar heykel karşılıyor sizi.

ŞEHRİN VENEDİK'İ PORSUK ÇAYI

Porsuk Çayı'nı görünce de hangi kıyısında isterseniz dolaşın. Hatta ikisinde birden. Kalabalık neredeyse siz de oraya gidersiniz zaten. Dolaşırken, Amsterdam’dakine benzer kanal botlarını göreceksiniz. Takip ederseniz, iskelesini de buluyorsunuz. Doktorlar’ın sonunda Porsuk Çayı’na ulaşıyorsunuz. Çayın kenarında bir ileri bir geri yürüyerek, burayı keşfedebilirsiniz.

Esbot adı verilen bot seferleri ise hem turistik hem de ulaşım konusunda hizmet veriyor. Porsuk Çayı boyunca birkaç adet durağın yer aldığı bot turlarına, Porsuk ile Doktorlar Caddesi birleşimi olan noktadan da binebilirsiniz.

BİZDEKİ İSTİKLAL ONLARDA DOKTORLAR CADDESİ

Halk arasında Doktorlar Caddesi olarak bilinen yer Porsuk Çayı’nın hemen paralelinde, trafiğe kapalı, ortasından tramvay geçen ve sağlı sollu mağazaların yer aldığı İstiklal Caddesi benzeri bir yer. Burayı gezip şehrin bir diğer noktası olan Haller Gençlik Merkezi’nde bir şeyler içebilirsiniz. Aslında Eskişehir’de gezip görülecek daha birçok nokta var, ama genellikle haftasonu gezileri için tercih edilen şehirde, kısıtlı zamanda görmeniz gereken en önemli noktalar bunlar. Doktorlar Caddesi'nde, benim dikkatimi çeken yer Hanımeli pazarı oldu. Burası Eskişehirli kadınların ev ekonomisine katkı sağladıkları Hanımeli Sokak. Kadınların el emeğiyle yaptığı ürünleri, hediye olarak alabilirsiniz.





ÇİBÖREK Mİ? ÇİĞ BÖREK Mİ?

Gezilerin en güzel anlarından biri yöresel yemekler. Dilerseniz Porsuk çevresinde onlarca klasik cafe restoran var, ama Eskişehir’e özgü bir şeyler olsun derseniz akıllara ilk gelen yiyecekler Çibörek ve Balaban Köfte. Yanlış okumadınız doğru yazım şekli “çibörek”. Kıpçak lehçesinde “lezzetli börek” anlamına geliyor. Seçiminize göre çibörek ya da köftenin birini öğlen, birini de akşam yemeğinde deneyebilirsiniz. Porsuk’a yakın konumdaki, Papağan Çibörek Evi şehrin ünlü gurme noktalarından. Hizmet kalitesi konusunda sıkıntılı olsalar da lezzet konusunda başarılılar.

En azından hafta sonu kaçamağı yaparak değerlendirebileceğiniz Eskişehir’i en kısa zamanda mutlaka görün, keşfedin. Özellikle hızlı trenle yolculuk etme deneyimini yaşamış olursunuz. İki buçuk saatte İstanbul'da ancak yer değiştirebiliyoruz...