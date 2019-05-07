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Eskişehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

AA | 07.05.2019 - 15:19..
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Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

ByLock KULLANAN 3 ZANLI GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen H.Y, M.Y. ve E.M. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir, Manisa ve Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

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