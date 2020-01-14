Eskişehir'de şehirlerarası otobüs terminalinde, iki yolcu ve otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. arasında, bilet parasının sistem üzerinden iade edilmemesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., üzerinde taşıdığı bıçağı Özgür D. ve Yılmaz A.'ya savurdu.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN HAYATINDAN OLDU

Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Vahit Ayrım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir otogarındaki cinayet kamerada

FİRMA GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Şüpheli Ahmet Ö. ise bıçakla birlikte polis tarafından yakalandıktan sonra, tutuklanarak cezaevine gönderildi.