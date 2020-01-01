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Eskişehir yeni yıla zamla girdi

Yeni yılın ilk gününden itibaren, Eskişehir'de uygulanacak yüzde 60'lık su zammı, yükleme noktalarında yoğunluğa neden oldu.

İHA | 01.01.2020 - 09:44..
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Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Eskişehir de 2020'ye çoşkulu bir kalabalıkla girdi. Ama kalabalığın önceliği yeni yıla girmeden su yüklemekti.

Vatandaşlar İsmet İnönü caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yeni yıl heyecanını yaşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Birçok vatandaş eğlenerek geri sayımı yaşarken, geceye ise su yükleme noktalarında oluşan kuyruk damga vurdu.

Geri sayım bu sefer zam için yapıldı VİDEO

YÜZDE 60'LIK ZAM KUYRUĞA NEDEN OLDU

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan yüzde 60’lık zammının 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle birçok vatandaş zamsız su fiyatından yararlanmak için zamanla yarıştı.

Eskişehir yeni yıla zamla girdi

Su yükleme noktasında uzun kuyruklar oluşurken, bir vatandaş ise geri sayım sırasında koşarak su yükleme noktasına yetişmeye çalıştı. Vatandaşlar yapılan zam dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne yoğun tepki gösterirken, zammın geri alınması için konu yargıya da taşındı.

Eskişehir yeni yıla zamla girdi

Eskişehir yeni yıla zamla girdi

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