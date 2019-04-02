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Eskişehir’de 14 yaşındaki çocuk kaza kurşunu mağduru oldu

Eskişehir’de iki şahsın silahlı kavgasında 14 yaşındaki Özgür Kaya kaza kurşununa kurban gitti.

İHA | 02.04.2019 - 15:30..
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af

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu olarak yargılanan Hüseyin Murat T. (53), maktul Özgür Kaya'nın (14) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Sanık Tür, mahkemede yaptığı savunmada Metin T.'nin karısı ile ilişkisinin olduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Metin T.'nin eşimle ilişkisi olduğunu öğrendim. Karımı alıp Konya'ya kaçırmış. Ben de vurmak istedim. Fakat olay yerinde başkası vurulmuş. Kasıtlı olarak ölene ya da yaralananlara ateş etmek istemedim." dedi.

13 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

BAŞINDAN VURULMUŞTU

2018 yılı Aralık ayında Uluönder Mahallesinde bulunan canlı hayvan pazarında gerçekleşti. Daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Murat Tür ve Metin T. (37) tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Hüseyin Murat T., aracında bulunan av tüfeği ile Metin T.’ye ateş etti. Ateş etmesi sonucunda olay yerinde tesadüfen bulunan Özgür Kaya, başından vurularak hayatını kaybederken, Ahmet K. ve Rafiye T. ise yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin T., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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