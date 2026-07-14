Eskişehir’de '15 Temmuz afişleri indirildi' iddiası

Eskişehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri öncesinde afiş tartışması yaşandı. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Hamamyolu Caddesi’ne asılan anma programı afişlerinin belediyeye bağlı güvenlik görevlileri tarafından kaldırıldığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

"15 TEMMUZ MİLLETİN İRADESİNİN DESTANIDIR"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz’un milletin bağımsızlığına, iradesine ve vatanına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Albayrak, darbe girişimi sırasında gösterdiği direnişle hafızalara kazınan Şehit Ömer Halisdemir’in, hain darbe planını bozarak milletin kaderini değiştiren kahramanlardan biri olduğunu ifade etti.

"PANKARTIN İNDİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Hamamyolu Caddesi’ndeki 15 Temmuz pankartının Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı görevliler tarafından indirildiğini öne süren Albayrak, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Albayrak, pankartı indirmeye çalışan görevlilerden birinin Ömer Halisdemir’i tanımadığını iddia ederek, bunun da ayrıca düşündürücü ve üzücü olduğunu savundu.

Açıklamasında, "Biz o pankartı yeniden asarız. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in adını da bu şehrin her köşesine yeniden yazarız." ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞLARI ANMA PROGRAMINA DAVET

AK Parti Eskişehir İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca da Hamamyolu Caddesi’nde partililerle birlikte yaptığı açıklamada, söz konusu afişlerin Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına vatandaşları davet etmek amacıyla hazırlandığını söyledi.

Koca, afişlerde herhangi bir siyasi partiye ait amblem ya da ibarenin bulunmadığını belirterek, buna rağmen afişlerin belediyeye bağlı özel güvenlik görevlilerince indirildiğini öne sürdü.

"AFİŞLERİN BAŞINDA NÖBET TUTARIZ"

Yaşanan olaya tepki gösteren Koca, 15 Temmuz’a ilişkin bu tutumu anlamakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Koca, "Nice Ömer Halisdemirler şehit oldu. Gerekirse afişlerin başında günlerce, sabahlara kadar nöbet tutarız." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Odunpazarı Belediyesi'nden ise iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.