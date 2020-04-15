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Eskişehir'de 3 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı

Dolandırdığı 3 kişiden toplamda 63 bin lira alan şahıs, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA |
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Eskişehir'de 3 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı

Eskişehir'de yaşayan Murat M. telefonla aradığı H.S.İ., N.B. ve K.A.’ya kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, kişilere ait bilgilerin terör örgütünün eline geçtiğini söyledi.

3 KİŞİDEN 63 BİN LİRA ALARAK, DOLANDIRDI

Murat M., 3 kişiye kendilerine yardım edileceği bahanesiyle dolandırarak, toplamda 63 bin lira aldı.

Mağdurların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kimliğini Murat M., isimli şahıs olarak tespit etti.

Eskişehir'de 3 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı

ZANLI TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonla Murat M., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından koronavirüs nedeniyle eldiven ve maske ile adliyeye sevk edilen Murat M., savcılık sorgunun ardından çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak kapalı cezaevine konuldu.

Eskişehir'de 3 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı

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