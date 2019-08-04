taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Eskişehir’de 5 bin yıllık insan iskeleti bulundu

Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılardan milattan önce 3 bin yıllarına dayanan taş sanduka mezar içerisinde 2 insan iskeleti bulundu.

DHA | 04.08.2019 - 17:25..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde Küllüoba kazu çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 1996 yılında başladı.

Aradan geçen zaman içerisinde kazı alanında ilk tun çağının kültüre özelliklerini ortaya çıkaran objelerin yanı sıra hayvan kemikleri ve yerleşim yerleri tespit edildi.

Kazılarda milattan önce 3 bin yıllık taş sanduka ve çömlek mezar olmak üzere toplam 15 mezar alanı belirlendi.

2 İNSAN İSKELETİ BULUNDU

En son bulunan sanduka taş mezar içerisinde 5 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen 2 insan iskeleti bulundu. Titizlikle yapılan çalışmalarda İnsan kemiklerinden birinin 13-14 yaşlarında bir çocuğuna diğerinin ise 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ortaya çıkarıldı.

Eskişehir’de 5 bin yıllık insan iskeleti bulundu

Çocuğa ait kafa taşında derin bir yara olduğu ve öldürüldükten sonra taş mezara yakını olduğu tahmin edilen diğer kişi ile birlikte gömüldüğü tespit edildi. Küllüoba Kazı Başkanı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde görevli Doç. Dr. Murat Türkteki, çıkarılan iskeletlerin DNA incelemesine alındığını ve 5 bin öncesine ilişkin önemli bilgilerin gün yüzüne çıkarılacağını söyledi.

Eskişehir’de 5 bin yıllık insan iskeleti bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

342
Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

133
Siyasetin butona basma ya da basamama durumları

Siyasetin butona basma ya da basamama durumları

173
Emre Mor ilk maçına çıktı

Emre Mor ilk maçına çıktı

128
Türkiye sigaraya uygulanan vergide dünya lideri

Türkiye sigaraya uygulanan vergide dünya lideri

265
Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

171
Turizm Bakanı: 9 günlük bayram tatiline gerek kalmadı

Turizm Bakanı: 9 günlük bayram tatiline gerek kalmadı

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir