Eskişehir'de 5 kişilik aile, bir haftadır elektriksiz

Merkez Odunpazarı ilçesi Paşa Mahallesi Şamlılar Sokak'ta, İbrahim Şıksoy’a ait iki katlı müstakil ev, 12 Eylül Cumartesi günü bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Olay yerine gelen ekipler, sokak üzerindeki yıkıntıları temizledi. Çeşitli birimlerden yetkililer de gelerek burada incelemelerde bulundu.

EVİN ELEKTRĞİ BİR HAFTADIR YOK

Daha sonra ev sahibinin iddiasına göre ilgili elektrik firmasından gelen kişiler, yıkılan kerpiç evin ve Şıksoy’un şu anda oturduğu müstakil evin elektriğini tedbir amacıyla kestiler. Kısa süre içerisinde elektriğin açılacağını söyleyen elektrik firması yetkilileri, bir hafta geçmesine rağmen mağdur vatandaşın oturduğu evin elektriğini açmadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Şıksoy, günlerdir elektriksiz yaşadıklarını söyledi.

"HALA GELEN YOK"

Olay günü her türlü tutanağın tutulduğunu belirten Şıksoy, "Yıkılan evin sahibiyim ve arkasında bulunan 2 katlı müstakil evde oturmaktayım. Elektrik işletmesinden, sular idaresinden, belediyeden, tapu kadastrodan yetkililer geldi. Her türlü tutanağı aldılar. Elektrik işletmesinden gelen memur yıkılan evimin elektriğini keserken şu anda oturduğum evin elektriğini de kesmiştir. Burayı neden kestiğiniz diye sordum. Bana pazartesi günü yeniden açacaklarını, tedbir amaçlı kestiklerini söylediler. Tamam diyerek normal karşıladım. Fakat pazartesi gelen olmadı, salı gelen olmadı hala gelen yok" diye konuştu.

ÇIKTIKLARINDAN 5 DAKİKA SONRA EV ÇÖKTÜ

Yıkılan eviyle ilgili konuşan Şıksoy, "Ev kendiliğinden göçmüş. Artık alttan su mu aldı, ne oldu? Taşıyıcı kolonlar ıslanmış, kerpiçler çamurlaşmış. Sağ taraf komple göçünce bina kerpiç olduğundan keresteler birbirinin çekmiş. Taşıyıcı kolonlar çekince binanın yarısı gitti. Alt katta kiracı vardı. Allahtan bir ay önce boşalttı. Üst katta ağabeyim ve kardeşim oturuyordu. Onlar çatırtı sesini duyunca hemen dışarıya çıkmışlar. Onlar çıktıktan 5 dakika sonra ev göçtü" ifadelerine yer verdi.

"DAĞ BAŞINDAKİ İNSANLAR GİBİ, MUM IŞIĞINDAYIZ"

Bir haftadır elektrikleri olmadığı için çok zorlandıklarını vurgulayan talihsiz vatandaş, evde mumla yaşadıklarını belirtti. İbrahim Şıksoy, "Benim 3 tane okuyan çocuğum var. Onların ders çalışma olasılıkları sıfıra indi. Çamaşır, bulaşık yıkayamıyoruz, yemeklerimizi muhafaza edemiyoruz. Elektrikle olabilecek hiçbir şeyden faydalanamıyoruz. Benim elektrik işletmesine 5 kuruş borcum yok. 1 haftadır bu elektrik niye bağlanmıyor aklım ermiyor. Bu olay şeffaf ve net gözle görülen bir olay. Elektrik kesilmiş, nereden kesilmiş direkten kesilmiş. Kestiğin gibi bağla. Kablo parası istiyorlarsa beyan etsinler kablo parasını da ödeyeyim. Mumla yaşıyoruz, dağ başındaki evde yaşayan insanlar gibi yaşıyoruz" şeklinde konuştu.