Eskişehir'de altı kadın internet üzerinden gün yapıyor

Eskişehir'de, önceden bir evde buluşarak yemekli gün organize eden 6 ev hanımı, koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini internet üzerinden yapmaya başladı.

KAMERA KARŞISINDA YEMEK YAPIP, SOHBET EDİYORLAR

Kadınlar, belirledikleri menüyü kendi mutfaklarında yaparak ekran karşısında hem bunları tüketiyor hem de sohbete katılıyor.

Ekrandan da olsa birlikteliklerini koruyabilmenin önemli olduğuna inanan kadınlar, her gün etkinliğinde cüzi miktarda para topluyor.

Eskişehir'de 6 komşu, internet üzerinden gün yapıyor ViDEO

"MUHABBETİMİZE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ"

Apartman sakinlerinden Yasemin Belyurt, virüsün komşuluk ilişkilerine zarar veremediğini belirterek: "6 yıldır aynı apartmandayız. Komşuluk ilişkisine çok önem veriyoruz. Mahallede çoğu komşumuz 35-40 yıldır aynı ikamette yaşıyor. Bu durum da bize güven veriyor. Gün programımıza artık internetten görüntülü aramayla devam ediyoruz. Hem birbirimize virüs bulaştırma riskimiz yok hem de muhabbetimize kaldığımız yerden devam edebiliyoruz." dedi.

HER BULUŞMA İÇİN MENÜ HAZIRLADILAR

İnternetten ilk buluşmanın menüsünün ayran çorbası, içli köfte ve salata olduğunu söyleyen Belyurt, ikincisinde mantı yaptıklarını, haftaya da kısır hazırlayacaklarını anlattı.

"PAZAR GÜNLERİ BİZİM GÜN ZAMANIMIZ"

Evde eşiyle ve 1,5 yaşındaki oğluyla zaman geçirdiğini belirten Ayson Erol da, "Vatandaşlarımızdan, dünya insanlarından da bu gayreti göstermesini istiyoruz. Düşünün, karşı komşumuzun evine dahi gitmemeye özen gösteriyoruz ama internetimiz var. Pazar günleri bizim gün zamanımız. Komşularımızla sohbet etmek, hal hatır sormak, birbirimizin derdini, neşesini dinlemek çok keyifli." ifadelerini kullandı.