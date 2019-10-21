Eskişehir'de 8 yıllık kadavra törenle gömüldü

Eskişehir'de 66 yaşında bekar emekli edebiyat öğretmeni Nevzat Deringöl, 2011 yılında hayatını kaybetti. Deringöl, ölmeden önce tıp fakültesinde eğitim gören doktor adayları için vücudunu kadavra olarak bağışladı.

8 YIL ÖNCE GETİRİLDİ

Emekli öğretmen Nevzat Deringöl için, 8 yıl önce getirildiği Anatomi Anabilim Dalı'nda veda töreni düzenlendi. Tören öncesinde tabuta beyaz önlükler serilerek, doktor adayları Nevzat Deringöl’e saygılarını gösterdi.

Törene, Deringöl’ün yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve bedeni ile hizmet ettiği öğrencileri katıldı. Törende konuşan Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden, konuşmasının başında kadavralar hakkında bilgi verdi.

"ÖRNEK DAVRANIŞ"

Yurt dışında kadavra sayısının Türkiye’ye oranla fazla olduğuna dikkat çeken Özden, “Biz gelen kadavralarımıza, öğrencilerimize daha faydalı olması için dikkatli davranıyoruz. Kendisini Türk toplumuna bağışlamış insanların haricinde ithal kadavra da alıyoruz. Nevzat Deringöl gibi öğretmenlerin topluma örnek olmak amacıyla kendisini bağışlaması, hem Eskişehir için hem de Türkiye için örnek bir davranış. Tabii diğer illerimiz de de bu tür davranışlar mevcut olmakla birlikte, yurt dışına göre az miktardadır.” dedi.

8 YILDA 4 BİN 800 ÖĞRENCİNİN ELİ DEĞDİ

Ayrıca Özden, "Nevzat Hoca'nın da bir eğitimci olması, öldükten sonra da bedeni ile öğrencilere hizmet etme düşüncesi çok dikkate değer bir gayrettir. Kendisinin 8 yıl gibi bir kadavra çalışmasında katkısı olmuştur. Adım adım, kas yapısını daha sonraki yıllarda damar ve sinir yapısını daha sonra organlarını, bu şekilde gayet verimli bir kullanımla öğrencilerimize faydalı olmaya çalıştık. Ama burada faydalı olma, Nevzat Bey'in kendisini bağış sürecinden sonra başlamıştır. 8 yılda düşündüğümüzde yaklaşık 4 bin 800 öğrencinin mutlaka eli değmiştir. Çalışmıştır. Bu 4 bin 800 öğrenci doktor adayıdır.” diye konuştu.

"BİR ADIM FAZLASINI YAPTI"

Törende konuşan Nevzat Deringöl’ün bir arkadaşı ise, “Nevzat Hoca, iyi bir eğiticiydi. Bilimden, insanlıktan, barıştan hiç ayrılmadı. Öldükten sonra bile, insanlık, bilim ve tıp alanında ne gerekiyorsa üzerine düşen bir adım fazlasını yaptı. Hocam huzuruna hepimiz geldik. Son sözümüz rahat uyu.” dedi.

YAKINLARI TOPRAĞA VERDİ

Tören ardından Nevzat Deringöl’ün cenazesi, Asri Mezarlığa getirildi. Burada tıp fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve yakınları tarafından toprağa verildi.