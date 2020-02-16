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Eskişehir'de ahırdan hayvan çalan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de bir vatandaşın ahırından 5 küçükbaş hayvan çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 16.02.2020 - 21:43..
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar Mahallesi’nde dün gece vakti S.Ö. isimli vatandaşın ahırından 5 adet koyun çalındı.

HIRSIZLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Sabah ahıra hayvanlarını beslemeye giren S.Ö. koyunlarının çalındığını fark edince jandarma ekiplerine haber verdi. Olayın sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından hırsızların bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı. Araştırmalar neticesinde jandarma hırsızların kimliklerini tespit etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İlçe genelinde arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, H.Ü., A.Ş. ve olaya karıştığı tespit edilen S.D.’yi yakaladı. Koyunları çaldıkları belirlenen 3 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede ise şüphelilerden H.Ü. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yanda, çalınan 5 küçükbaş hayvandan 4’ü bulunarak hayvan sahibi S.Ö.’ye teslim edildi.

Eskişehir'de ahırdan hayvan çalan 2 kişi tutuklandı

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