Eskişehir'de alacak verecek meselesi kanlı bitti

Eskişehir'in Paşa Mahallesi Acıçeşme Sokakğı'nda, 55 yaşındaki Naime K. ile 71 yaşındaki Mestan Y. arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
ÖNCE BIÇAKLADI SONRA İHTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Mestan Y., üzerinde taşıdığı bıçakla, kendisine kredi çektiren Naime K.’yı göğsünden bıçakladı. Mestan Y. ardından aynı bıçakla kendini de yaralayarak inthara teşebbüs etti.
KADININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Naime K.'yı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, intihar girişiminde bulunan Mestan Y.'yi ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Göğsünden bıçak darbesi alarak yaralanan Naime K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.