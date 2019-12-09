taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7995
Euro
6.4259
Altın
1464.25
Borsa
108848.4
Gram Altın
273.283
Bitcoin
43512.18

Eskişehir'de alacak verecek meselesi kanlı bitti

Alacağı olan kadını göğsünden bıçaklayan şahıs daha sonra kendini de yaralayarak intihar etmeye kalkıştı.

İHA | 09.12.2019 - 15:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Eskişehir'in Paşa Mahallesi Acıçeşme Sokakğı'nda, 55 yaşındaki Naime K. ile 71 yaşındaki Mestan Y. arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA İHTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Mestan Y., üzerinde taşıdığı bıçakla, kendisine kredi çektiren Naime K.’yı göğsünden bıçakladı. Mestan Y. ardından aynı bıçakla kendini de yaralayarak inthara teşebbüs etti.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Naime K.'yı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, intihar girişiminde bulunan Mestan Y.'yi ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Göğsünden bıçak darbesi alarak yaralanan Naime K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eskişehir'de alacak verecek meselesi kanlı bitti

Eskişehir'de alacak verecek meselesi kanlı bitti

Eskişehir'de alacak verecek meselesi kanlı bitti

Eskişehir'de alacak verecek meselesi kanlı bitti


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

222
Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

451
Muslera'nın aile pozu

Muslera'nın aile pozu

37
Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

446
MHP'li başkandan çirkin benzetme

MHP'li başkandan çirkin benzetme

235
TBMM'de 2020 bütçe görüşmelerinde MHP-HDP tokalaşması

TBMM'de 2020 bütçe görüşmelerinde MHP-HDP tokalaşması

183
İngiltere'de 6 kişinin varlığı 13.2 milyon insanın varlığına eşit

İngiltere'de 6 kişinin varlığı 13.2 milyon insanın varlığına eşit

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir