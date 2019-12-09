1 İmamoğlu: Kanal İstanbul 23 Haziran'da iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı'nın 'Kanal İstanbul için İBB'yle imzalar atıldı' sözüne 23 Haziran 2019 üzerinden karşılık verdi.

2 Sakarya'da cenazeye giden ailenin evini soydular Cenazeye gidenlerin evlerini soyan 2’si kadın, toplam 4 kişilik hırsız çetesi jandarma ekiplerince çökertildi.

3 Eskişehir'de alacak verecek meselesi kanlı bitti Alacağı olan kadını göğsünden bıçaklayan şahıs daha sonra kendini de yaralayarak intihar etmeye kalkıştı.

4 Burçlara göre ev dekorasyonu Ruhunuzu yansıtan bir ev dekorasyonu ile, evinizde keyifli bir şekilde zaman geçirmek için burcunuzdan yardım alabilirsiniz.

5 Hırsızların darbettiği ev sahibi hayatını kaybetti Diyarbakır'da evine giren hırsızlar tarafından darbedilen 93 yaşındaki yaşlı adam, 15 gün kaldığı yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 Diyarbakır sonbaharda da büyülüyor Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Diyarbakır’da yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.