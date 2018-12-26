Eskişehir'de alkollü sürücü drift attı

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, bir otomobilin sürücüsünün, drift yaptığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye gitti.

Kısa sürede yakalanan sürücünün, 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi.

9 BİN LİRA CEZA

Sürücüye, 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve drift yapmaktan 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine de ilgili kanunlar gereği 2031 yılına kadar el konuldu.