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Eskişehir'de alkollü sürücü drift attı

Eskişehir'de, alkollü halde kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye, toplam 9 bin 46 lira ceza uygulandı.

AA | 26.12.2018 - 16:30..
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Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, bir otomobilin sürücüsünün, drift yaptığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye gitti.

Kısa sürede yakalanan sürücünün, 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi.

9 BİN LİRA CEZA

Sürücüye, 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve drift yapmaktan 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine de ilgili kanunlar gereği 2031 yılına kadar el konuldu.

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