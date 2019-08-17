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Eskişehir'de anne oğlunu gölete attı

Psikolojik rahatsızlığı bulunan 24 yaşındaki Gülşah A., 6 yaşındaki oğlu Y.E.A.'nın cennete gitmesini istediği için oğlunu yakında bulunan bir gölete attı.

İHA | 17.08.2019 - 15:14..
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Eskişehir'e çalışmak için gelen anne Gülşah A., 6 yaşındaki oğlu Y.E.A. ile birlikte geceyi kentte bir otelde geçirdi.

KÖPRÜNÜN ÜSTÜNE ÇIKTI

Otele yerleştikten sonra Kentpark'a giden anne, oğluyla birlikte parkta gezindi. Anne, oğluyla birlikte suni gölet çevresinde bir süre dolaştıktan sonra burada bulunan köprünün üzerine çıktı.

OĞLUNU GÖLETE ATTIKTAN SONRA KENDİNİ SULARA BIRAKTI

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen anne Gülşah A., çocuğunu kucağına alıp 'Cennete gitsin' diyerek suni gölete attı. Anne, ardından kendisini de köprünün üzerinden suni göletin sularına bıraktı.

Eskişehir'de anne oğlunu gölete attı

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Kadının önce çocuğunu ardından da kendisini gölete bıraktığını gören çevredekiler, durumu ekiplere bildirirken yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki suni gölete girerek kadın ve çocuğu da kurtardı.

Ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince buradaki ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Eskişehir'de anne oğlunu gölete attı

EŞİYLE SIKINTILARI VARMIŞ

Burada tedavi altına alınan Gülşah A., Eskişehir'e çalışmak için geldiğini ve eşiyle sıkıntılar yaşadığını belirtti. Geceyi kentte geçirdiğini kaydeden Gülşah A., oğlunu da 'Cennete gitsin' diyerek suya bıraktığını ardından da kendisinin suya atladığını ifade etti.

İşlemlerinin ardından Gülşah A. hastanenin psikiyatri servisine alınırken sağlık durumu iyi olan 6 yaşındaki Y.E.A. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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