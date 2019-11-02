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Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

Ekipler tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanan şahıslardan dört kişi tutuklanırken, bir kişi ise serbest bırakıldı.

İHA | 02.11.2019 - 15:20..
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Eskişehir'de ekipler tarafından yürütülen, FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında arama kararı verilen üç kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından, saklandıkları evlerde yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden V.K., Ö.S., T.F.Ü. ile G.Ö. tutuklandı. N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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