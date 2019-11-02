Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu (55), 2 çocuğunu her gün servis aracına ulaştırmak için dağları aşıp, akarsuları geçiyor.

Çocuklarını servise ulaştırmak için her gün dağları aşıyor

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Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

Ekipler tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanan şahıslardan dört kişi tutuklanırken, bir kişi ise serbest bırakıldı.