Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

Eskişehir'de ekipler tarafından yürütülen, FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında arama kararı verilen üç kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri tarafından, saklandıkları evlerde yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden V.K., Ö.S., T.F.Ü. ile G.Ö. tutuklandı. N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.