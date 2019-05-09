Eskişehir'de arkadaşını tabancayla vuran kişi pişman oldu

Eskişehir Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'nde, mart ayında bir cinayet olayı yaşandı. Aralarında husumet olduğu belirtilen Ali Kantaş, Zafer Gözel'i otomobil içinde başından tabancayla vurdu. Olayın hemen ardından ise Kantaş kaçtı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zafer Gözel, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan MOBESE ve güvenlik kamera incelemeleri sonrasında katil zanlısının, Ali Kantaş olduğu tespit edildi. Şüpheli, Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde yakalanarak, tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Kantaş hakkındaki 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan dava açtı. Davanın bugünkü ilk duruşmasına, tutuklu sanık Ali Kantaş ile ölen Zafer Gözel’in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

SOSYAL MEDYADA BİR FOTOĞRAF YÜZÜNDEN ARAMIZ AÇILDI

Duruşmada Ali Kantaş'ın savunması da alındı. Kantaş, Gözel ile önceden samimi arkadaş olduklarını belirterek, “Bundan dokuz ay önce sosyal medyadaki bir fotoğraf meselesi yüzünden aramız açıldı. Özel bir fotoğraftı. Tartışmadan önce çalıştığım kuaför salonuna çok sık geliyordu. Tartışmanın ardından alkol alıp gelmeye başladı. Yanında tüfek bulunduruyordu. Patronuma beni işten kovdurmak için tehditler savurmuş. Dükkanı ateşe vereceğini söylemiş.” dedi.

GÖZÜME UYKU GİRMİYOR

Tutuklu sanık Kantaş olay gecesi için ise, "Otomobille, Uluönder Mahallesi'nde yer alan bir markete alışverişe gidiyordum. Yanımda arkadaşlarım da vardı. Zafer ile aynı yönde karşılaştık. Otomobilinden el işareti yaparak, kendisini takip etmemi istedi. Kırmızı ışıkta beklerken araçtan indim. Zafer’in kullandığı araca geçtim. Yanında tüfek vardır korkusuyla tabancayı kafasına dayadım. Omzunu oynatınca tabanca aniden ateş aldı. Tetiğe basmış değilim. Vicdan azabı çekiyorum, geceleri gözüme uyku girmiyor.” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanık ifadelerinin de dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.