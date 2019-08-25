taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Eskişehir'de bir araç markete daldı

Kaza sırasında başka bir yerde namazda olan esnaf, "Namaz hayatımı kurtardı hamd olsun” dedi.

İHA | 25.08.2019 - 20:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Eskişehir'de Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi üzerinde Tahsin Emeklikol’un işlettiği markete Kadir Uslu’nun kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda girdi.

Kaza sonrasında markette maddi hasar meydana geldi. Kazada saniyeler öncesinde market işletmecisi Emeklikol’un namaz kılmak için arka kısıma geçtiği bu sayede kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Eskişehir'de bir araç markete daldı

Yaşanan kazayı anlatan işletme sahibi Tahsin Emeklikol, namaz kıldığından dolayı hayatının kurtulduğunu söyledi.

"ÇIKTIĞIMDA BU HALDEYDİ"

Kazanın meydana gelmesinden saniyeler önce dükkanın arka kısmına geçtiğini belirten Emeklikol, “Namaz kılmak için yerime geçtim. Namazımı kıldım. Seccademi toplayıp arka tarafa giderken orada bir işim vardı. 15-20 saniye fark etti. Çıktığımda bu haldeydi. Hasarımız büyük. İnşallah hasarımızı karşılayacağını söyledi. Araba komple kasayı duvara sıfırlamış durumda. Ben de orada oturuyorum. Zararım 15 bin lira rahat vardır. Valla ben o namazı vaktinde kılmamış olsaydım, namaz için oradan kalkmamış olsaydım şu anda burada yoktum. Namaz hayatımı kurtardı hamd olsun” dedi.

Eskişehir'de bir araç markete daldı

Eskişehir'de bir araç markete daldı

Eskişehir'de bir araç markete daldı

Eskişehir'de bir araç markete daldı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

353
Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

152
Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı

Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı

319
Katar, Gazze'de yoksul ailelere 10 milyon dolar dağıttı

Katar, Gazze'de yoksul ailelere 10 milyon dolar dağıttı

176
Ekrem İmamoğlu: Yaptığım tatil, tatil sayılmaz

Ekrem İmamoğlu: Yaptığım tatil, tatil sayılmaz

533
Donald Trump-Boris Johnson bir araya geldi

Donald Trump-Boris Johnson bir araya geldi

193
Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir