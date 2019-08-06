Eskişehir'de bir baba çocuklarını ısırdı, mahkemelik oldu

Eskişehir’de ayrı yaşadığı eşinin yanında bulunan çocuklarını görmek için gelen baba, sinirlenince 7 yaşındaki oğlunun burnunu, 11 yaşındaki kızının ise elini ısırdı.

Bunun üzerine Şaban K. ile ayrı yaşadığı Filiz K. arasında, tartışma başladı.

ISIRIP, DARBETTİ

Başlayan tartışma sonrasında Filiz K.’yi de darbeden Şaban K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrasında ifadeleri alınan çocuklar, babalarının daha önce de kendilerini ısırdığı ve darbettiğini beyan etti.

"BABAMI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

11 yaşındaki D.N.K., verdiği ifadede yaşadıklarını anlatarak, “Babam ve annem ayrı yaşıyor. Ben ve kardeşim annem ile birlikte yaşıyoruz. Babam ara sıra bizi görmeye gelir. Babam bazen sebepsiz yere, kardeşimi ve beni döver. Bizim canımızı yakmak için kolumuzdan ve burnumuzdan ısırır. Babam gene bizi görmeye gelmişti. Bana kızdı ve elimi ısırdı. Kardeşimin de burnunu ısırdı. Babam bizi ısırınca, annem ile kavga ettiler. Babam annemin kolunu kıvırarak, tekme attı. Nenem ve polisler eve geldi. Babamı görmek istemiyorum.” dedi.

"EŞYALARI KIRDIĞIM İÇİN DÖVER"

Olay günü burnundan babası tarafından ısırılan 7 yaşındaki Y.C.K. ise “Biz evde ablam, nenem, annem ve dayım ile kalıyoruz. Babam benim burnumu ısırdı. Neden ısırdığını bilmiyorum. Babam, ablamın eline vurdu. Annemin de kolunu çevirdi. Babam beni eşyaları kırdığım için döver. Babamı tekrar görmek istemiyorum.” şeklinde ifade verdi.

YARGILANACAK

Yaşanan olay sonrasında baba hakkında, çocuklarına yönelik ‘basit yaralama’ suçundan dava açıldı. Babanın yargılanmasına yakında başlanacak.