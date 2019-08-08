Eskişehir'de bir kişi, husumetlisini tüfekle öldürdü

Eskişehir'de oturan 20 yaşındaki Gökhan M., 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak'ta akşam saatlerinde dolaştığı sırada, husumetlisi olduğu belirtilen 25 yaşındaki Okan Demiralay ile karşılaştı.
DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI
İkilinin arasında tartışma çıkması üzerine Gökhan M., aracından aldığı pompalı tüfekle Demiralay'a ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Okan Demiralay, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Demiralay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
BAŞKA SUÇLARI DA VARMIŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Gökhan M.’yi saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından arandığı tespit edilen Gökhan M., sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.
Soruşturma sürüyor.