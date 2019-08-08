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Eskişehir'de bir kişi, husumetlisini tüfekle öldürdü

Biri 20, diğeri 25 yaşındaki yaşında olan iki şahıs arasında çıkan kavgada kan döküldü, tüfekle vurulan şahıs öldü. Cinayetin ardından kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

DHA | 08.08.2019 - 08:52..
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Eskişehir'de oturan 20 yaşındaki Gökhan M., 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak'ta akşam saatlerinde dolaştığı sırada, husumetlisi olduğu belirtilen 25 yaşındaki Okan Demiralay ile karşılaştı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

İkilinin arasında tartışma çıkması üzerine Gökhan M., aracından aldığı pompalı tüfekle Demiralay'a ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Okan Demiralay, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Demiralay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Eskişehir'de bir kişi, husumetlisini tüfekle öldürdü

BAŞKA SUÇLARI DA VARMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Gökhan M.’yi saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından arandığı tespit edilen Gökhan M., sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

Eskişehir'de bir kişi, husumetlisini tüfekle öldürdü

Soruşturma sürüyor.

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