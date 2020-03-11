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Eskişehir'de büyü bozma vaadiyle 51 kişiyi dolandırdı

Büyü yapma-bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaadiyle insanları dolandıran A.Y., yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 11.03.2020 - 15:17..
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Eskişehir'in Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, polis ekipleri, vatandaşlardan şeker ve tuz ile iç çamaşırı isteyerek, büyü yapma-bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaatleri ile para topladığı öne sürülen A.Y.'yi evinde yakaladı.

51 KİŞİYİ DOLANDIRDI

51 kişiyi dolandırdığı belirtilen şüphelinin evinde yapılan aramada ise kargo ile il dışına gönderilmek üzere hazırlanmış çok sayıda muska, sözde büyü kitabı ve dijital veriler ele geçirildi.

Yapılan incelemede muska diye hazırlanan kağıtlar üzerine yazılan ve 'dua' oldukları ileri sürülen yazıların Arapça olmadığı belirlendi.

Eskişehir'de büyü bozma vaadiyle 51 kişiyi dolandırdı

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan A.Y., sorgusunun ardından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi' suçundan adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de büyü bozma vaadiyle 51 kişiyi dolandırdı

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