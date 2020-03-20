Eskişehir'de cuma vaktinde duygusal anlar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle insanlar korku ve endişe içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Salgının Türkiye'de de görülmesi sonucu yetkililer önlem alıyor.

CAMİLER İBADETLERE KAPATILDI

Birçok ülke virüse karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkartırken, Türkiye’de de alınan önlemler kapsamında tüm ibadethaneler bir süreliğine cemaate kapatıldı.

Eskişehir’de cuma namazını Odunpazarı’nda bulunan Reşadiye Camisinde kılmak isteyen vatandaşlar caminin kapalı olması sebebiyle kapı önünde ibadetlerini yerine getirdi.

Cuma namazını camiye gelerek kılmak isteyen bazı vatandaşlar caminin kapalı olması sonucu geri dönerken bazıları ise cami kapısının önünde ibadetlerini yerine getirdi.

Kilitli cami önünde gözyaşları

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Kısa sürede cami önünde küçük gruplar halinde cemaat oluşturan vatandaşlar, namazlarını kıldı.

Bazı vatandaşların maske taktıkları görülürken, namaz sırasında koronavirüs sonucu ibadethanelerin kapanmasına duygulanan birkaç kişi ise gözyaşlarını tutamadı.

"CEMAAT HALİNDE NAMAZ KILMAYIN"

Eskişehir Reşadiye Cami önünde de cemaat halinde namaz kılınmasını önlemek amacıyla emniyet ekipleri hazır bulundu.

Bir grup vatandaşın cemaat halinde namaz kılmaya başlaması sonucu ise emniyet ekipleri vatandaşlara bireysel namaz kılmaları konusunda uyarılarda bulundu.