Eskişehir'de doğalgaz ısıtmıyor tartışması büyüyor

Eskişehir'de doğalgaz tartışması var.

500 liraya varan doğalgaz faturası ödeyenler bile, sosyal medyada ısınamadığı için şikayetlere başladı.

Kentte, hatlara doğalgaz yerine hava basıldığına yönelik iddialar dile getirildi.

Kentte 350 bin abonesi bulunan ve doğalgaz dağımı yapan Eskişehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş (ESGAZ) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ceyhan, iddiaları yalanlayıp, doğalgaza hava basılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Ceyhan, “Hava karıştırma söz konusu değil. Tamamen kapalı bir sistem. Gaz kullanıyorum ama ısınamıyorum diyenlerin asıl problemi aslında binanın izolasyonu, kombi bakımıyla ilgili. Gazı enerji olarak BOTAŞ’tan teslim alıyoruz, vatandaşlara da enerji olarak satıyoruz. Bunu her 4 dakikada bir kontrol ediyoruz. Faturaları kontrol ettiklerinde kilovat/saat olarak satış yapıyoruz. Doğalgaz kolerik değeri düşse bile faturada düşmüş olur. Hava kaçırma, ekleme gibi bir şey söz konusu değildir” dedi. Doğalgazı BOTAŞ’ın yurt dışından satın alarak kendilerine teslim ettiğini anlatan Ceyhan, “Yurtdışından BOTAŞ satın alıyor, siz teslim aldıktan sonra şehirde gaz isteyen bütün noktalara çelik borularda dağıtıyorsunuz. Doğalgazda hile olursa zaten yanmaz. Bu hemen belli olur zaten, devletin kontrolünde olan bir sistem. Bizlere de ‘yakıyoruz ama ısınamıyoruz’ diyenler oluyor. Öncelikle evlerin izolasyonuna dikkat etmeliler, cihazların bakımları mutlaka yapılmalı. Yoksa bizim tarafımızdan herhangi bir sorun yok. Tamamen yatılımla alakalı bir durum” diye konuştu.

460 LİRA ÖDEDİ, ISINAMADI

Bu ay 460 lira doğalgaz faturası ödediğini ifade eden Ahmet Yılmaz, yüksek faturaya rağmen istedikleri gibi ısınamadıklarını iddia etti.

Doğalgaza gelen zammın da bunda etkisi olduğunu anlatan Yılmaz, “Yüksek fatura ödememize rağmen ısınamadık. Bence öncelikle Türkiye’de doğalgaz pahalı. Kış şartları bu sene daha ağır. Zam da geldiği için bu ay 460 lira fatura ödedim. İstediğimiz randımanı alamadık” dedi.

Kentte bina yatılımı yapan Mahmut Aslan, şu an iyi ısındığını ve durumundan memnun olduğunu söyledi. Yalıtımlı bina ile yalıtımsız bina arasında faturada aylık 100 lira fark olduğunu belirten Aslan, “Ben kendi binamın yalıtımını yaptım şu anda herhangi bir sorun yaşamıyorum. Doğalgaza gelen zamların etkisi var. Binalara doğru yalıtımın yapılması gerekiyor. Kışın doğalgaz faturası ortalama 250 lira geliyor, yalıtımlı binalarda aylık 100 lira fark ediyor” diye konuştu.