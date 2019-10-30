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Eskişehir'de engelliye çukur engeli

Görme engelli Adnan Yıldız, bir elektrik şirketinin açtığı çukurlar yüzünden dışarı çıkmakta zorlanıyor.

İHA | 30.10.2019 - 14:53..
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Eskişehir'de bir elektrik şirketi, cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürürken  görme engelli Adnan Yıldız’ı zor durumda bıraktı.

DUYARLILIK BEKLİYOR

Yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukurlardan dolayı evine giriş ve çıkışta güçlük yaşayan Yıldız, engelli bireyler olarak daha duyarlı olunmasını beklediklerini söyledi.

Eskişehir'de engelliye çukur engeli

"KENDİMİ ZOR TOPLADIM"

Kazılan çukurların gün içerisinde kapatılması gerektiğini belirten Yıldız, "Geçen günlerde görme engelli arkadaşlarımla eve bir türlü giremedik. Evimizin önüne kazılan çukura ayağım girdi. Kendimi zor toparladım. Sağ olsun arkadaşlar yardım etti kurtuldum. Vatandaşlar yardım etti de eve girebildik." diye konuştu.

Engelli vatandaşın evinin önüne kazılan çukurlarla imtihanı VİDEO

"KÖŞEDEKİ BAKKALA BİLE GİDERKEN ZORLUK YAŞIYORUM"

Evine girmek için arkadaşlarını aramak zorunda kaldığını vurgulayan Adnan Yıldız, "Bizim için eve girmek de çıkmak da sorun. Bizler görme engelli vatandaşlarız. Biz bir şekilde hoplaya, zıplaya geçebiliriz ama ortopedik engelli bireyler olsa buradan nasıl geçeceklerdi? Bir tane göstermelik köprü yapmışlar. Ben o köprüyü bulana kadar zaten çukurun içerisine giriyorum. Eve girerken, çıkarken birilerini aramak zorunda kalıyorum. Tek yaşadığım için zorlanıyorum. Köşedeki bakkala bile giderken zorluk yaşıyorum. Kazılar açık duracağına üstü kapatılsa bizlerde sorun yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de engelliye çukur engeli

Eskişehir'de engelliye çukur engeli

Eskişehir'de engelliye çukur engeli

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