Ev sahibini öldüren 3 sanığa 9'ar yıl hapis cezası

Geçtiğimiz Haziran ayında Eskişehir'de, Emre Y. ve kız arkadaşı B.B., Bahattin Uyar'ın Uluönder Mahallesi'nde bulunan evini kiraladı.

İKİ ARKADAŞIYLA BERABER EV SAHİBİNİ DÖVMÜŞTÜ

Ardından Emre Y., kız arkadaşından ayrılarak evi tutmaktan vazgeçti. Kiralama sürecinde Bahattin Uyar'ın B.B. ile muhatap olduğunu iddia eden Emre Y., Hakkı B. ve Murat C. yanına alarak, Bahattin Uyar'ı sokak ortasında dövdü. Uyar, kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Şüpheliler gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

SANIKLARA 9 YIL 4 AY 15'ER GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar; Emre Y. (27), Hakkı B. (21), Murat C. (36), maktul Bahattin Uyar'ın (39) yakınları ve avukatlar katıldı. Sanıklar haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklara 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.