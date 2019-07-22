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Eskişehir'de evcil hayvan için tren 2 saat rötar yaptı

Yanında taşıdığı evcil hayvanı ile birlikte trene binerek yolculuk yapmak isteyen kadın, indirilmek istenince trenin 2 saat gecikmesine ve yüzlerce kişinin mağdur olmasına neden oldu.

İHA | 22.07.2019 - 08:32..
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Eskişehir istikametinden Kütahya-Tavşanlı istikametine giden bölgesel trende yanında taşıdığı hayvana bilet almadığı ve kurallara uygun olmadığı gerekçesi ile kondüktör tarafından uyarılan daha sonra da trenden indirilmek istenen kadın, kondüktöre hakaret etti, araya giren yolcularlara da sözlü hakaretlerde bulundu.

Eskişehir'de evcil hayvan için tren 2 saat rötar yaptı

'FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU' İDDİASI

Sözlü hakaretlerin dozunu kaçıran kadının, trende yolculuk yapan diğer vatandaşlara da fiziki müdahalede bulunduğu iddia edildi. Olay sonrası Sabuncupınar tren istasyonunda kadının yeri değiştirildi. Trenin Kütahya garına gelmesi ile birlikte ihbar üzerine olay gelen jandarma ekipleri, kadından şikayetçi olan yolcuların ifadesini almak üzere karakola götürüldü.

Eskişehir'de evcil hayvan için tren 2 saat rötar yaptı

SORUŞTURMA AÇILDI

Trenin 2 saat rötar yapmasına ve yüzlerce kişinin mağdur olmasına neden olan ismi açıklanmayan kadın hakkında çevreye rahatsızlık vermek, kolluk kuvvetlerine kimlik ibraz etmemek, trenin yola devam etmesine engel teşkil etmesi ve kurallara uygun olmayan bir şekilde trene hayvan soktuğu için soruşturma açıldığı bildirildi.

Eskişehir'de evcil hayvan için tren 2 saat rötar yaptı

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