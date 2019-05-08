Eskişehir’de FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte üye oldukları ve gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları belirlenen H.Y., M.Y. ve E.M. hakkında gözaltı kararı verdi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adresleri tespit edilen şüpheliler; Eskişehir, Afyonkarahisar ve Manisa’da düzenlenen eş zamanla operasyonla yakalandı. Eskişehir’e getirilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y. tutuklanırken, M.Y. ve E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.