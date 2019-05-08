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Eskişehir’de FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

3 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden, 1’i tutuklandı.

DHA | 08.05.2019 - 17:14..
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte üye oldukları ve gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları belirlenen H.Y., M.Y. ve E.M. hakkında gözaltı kararı verdi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adresleri tespit edilen şüpheliler; Eskişehir, Afyonkarahisar ve Manisa’da düzenlenen eş zamanla operasyonla  yakalandı. Eskişehir’e getirilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y. tutuklanırken, M.Y. ve E.M. adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.

Eskişehir’de FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

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