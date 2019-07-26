Eskişehir'de FETÖ şüphelisi pilot binbaşı yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan şüpheli yakalandı.
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Muvazzaf Hava Pilot Binbaşı A.F.K.'nin, Eskişehir'de olduğunu tespit etti.
Şüpheli şahıs A.F.K., kent merkezinde saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Samsun'a gönderileceği öğrenildi.