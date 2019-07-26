Eskişehir'de FETÖ şüphelisi pilot binbaşı yakalandı

1 Düzce'de kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle kaybolan 7 vatandaştan, 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kaybolan diğer iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

2 Ürdün, ilk askeri su altı müzesini inşa ediyor Ülke, Kızıldeniz'de Akabe Limanı açıklarında ilk askeri su altı müzesini inşa etmeye karar verdi.

3 Kabuklu fındık için taban fiyat belli oldu Kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyat kilogramda 17 lira, Levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendi.

4 Freni patlayan kamyon Arnavutköy'de şarampole yuvarlandı İstanbul'da freni patlayan bir hafriyat kamyonu, şarampole devrildi. Kaza sonrası vatandaşların araçtan çıkardığı sürücü, hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

5 Engelli kartı dolandırıcıların eline geçti, ceza aldı Şanlıurfa'da görme engelli adam 4 yıl önce dolandırıcılara engelli kartını kaptırdı. Karta yüksek miktarda para yüklenince, savcılık engelli adama 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

6 Brezilya'da 30 milyon değerinde altın çalındı Sao Paulo kentindeki havalimanında yaşanan akılalmaz hırsızlık olayında, kilolarca altını çalan hırsızlar kayıplara karıştı.