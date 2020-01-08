taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9669
Euro
6.6457
Altın
1583.92
Borsa
112587.08
Gram Altın
304.077
Bitcoin
49768.36

Eskişehir'de genç avukat trafik kazasında öldü

Kazada, halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü de yaşamını yitirdi.

AA | 08.01.2020 - 12:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Eskişehir'de Enes Duman (23) idaresindeki 26 FF 528 plakalı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi karayolunun 7'nci kilometresinde M.K.'nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Duman ile aynı araçtaki Eskişehir Barosu avukatlarından Cemre Parmaksız (25), sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir'de genç avukat trafik kazasında öldü

HER İKİSİ DE KURTARILAMADI

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Parmaksız ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'de genç avukat trafik kazasında öldü

Otobüs sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.

Eskişehir'de genç avukat trafik kazasında öldü

İlginizi Çekebilir
Otomobil takla attı, ehliyetsiz genç öldü
Sakarya'da kontrolden çıkıp takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi. Gencin ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Ünlü çiftin oğlunun ölümünden önce yaşanan kavga
Şişli'de, öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'in katil zanlısı, polis tarafından yakalandı.
Eşi kahvesine uyku ilacı kattı, akrabaları boğarak öldürdü
Konya'da 15 yıllık sır cinayeti çözen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Cinayete kurban giden adama ait kemik parçaları da incelemeye alındı.
Yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayet, 8 saatte çözüldü
Kütahya'da yılbaşı gecesi Süleyman Özdemir'in evinde yakılarak, yanındaki arkadaşı Emine Aslan'ın ise göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olay, polis ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla aydınlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran, Irak'ta ABD üslerine saldırdı

İran, Irak'ta ABD üslerine saldırdı

544
İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

403
İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

463
İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

268
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek adam esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek adam esprisi

223
Trump'tan İran'ın saldırısına ilişkin ilk açıklama

Trump'tan İran'ın saldırısına ilişkin ilk açıklama

223
İran, kendi elindeki bilançoyu açıkladı

İran, kendi elindeki bilançoyu açıkladı

465
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir