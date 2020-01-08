1 Bergüzar Korel örgüye başladı Halit Ergenç ile 11 yıllık evliliği mutlu bir şekilde devam eden Bergüzar Korel, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

2 Hac kuraları yarın çekilecek Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kuralarının yarın çekileceğini açıkladı.

3 Eskişehir'de genç avukat trafik kazasında öldü Kazada, halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü de yaşamını yitirdi.

4 Sırrı Süreyya HDP'ye 'şerefsiz' diyen doktorunu anlattı Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezaevindeyken ameliyat olmak için gittiği doktorun, HDP'ye 'şerefsiz' demesi üzerine ameliyat olmaktan vazgeçtiğini söyledi.

5 Sandalla ulaşım eski Boğaz'da kaldı Yüzyıl önce tüm Türkiye'de ve dolayısı ile İstanbul Boğazı'nda balıkçılık ve sandalcılık çok yaygın bir meslekti. Artan nüfus ve değişen yaşam koşulları sandalla ulaşımı bitirdi.

6 Otomobil takla attı, ehliyetsiz genç öldü Sakarya'da kontrolden çıkıp takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi. Gencin ehliyetinin olmadığı belirlendi.