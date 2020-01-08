Eskişehir'de genç avukat trafik kazasında öldü

Eskişehir'de Enes Duman (23) idaresindeki 26 FF 528 plakalı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi karayolunun 7'nci kilometresinde M.K.'nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Duman ile aynı araçtaki Eskişehir Barosu avukatlarından Cemre Parmaksız (25), sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
HER İKİSİ DE KURTARILAMADI
Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Parmaksız ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otobüs sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.